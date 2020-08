«Κρέμασε παπούτσια» ο Λιχστάινερ (pic & vid)

Στα 36 του χρόνια, ο Στέφαν Λιχστάινερ έκρινε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να αποχωρήσει από την ποδοσφαιρική σκηνή.

Μετά από 19 σεζόν, έξι συλλόγους (Γκρασχόπερς, Λιλ, Λάτσιο, Γιουβέντους, Άρσεναλ, Άουγκσμπουργκ) και μια λαμπρή πορεία με την εθνική ομάδα της Ελβετίας (108 συμ./8 γκολ), ο πολύπειρος ακραίος οπισθοφύλακας ανακοίνωσε την απόσυρσή του, έχοντας μείνει ελεύθερος από το γερμανικό κλαμπ στο τέλος της σεζόν.

Το μεγαλύτερο κεφάλαιο της καριέρας του ήταν η Μεγάλη Κυρία. Με τους Μπιανκονέρι ο Ελβετός αγωνίστηκε σε 259 ματς από το 2011 ως το 2018 (15 γκολ/30 ασίστ), κατέκτησε επτά σερί Scudetti μεταξύ άλλων εγχώριων τίτλων κι έφτασε δύο φορές μέχρι τον τελικό του Champions League.

Αν το έπαιρνε απόφαση να συνεχίσει για ακόμη μια σεζόν, πάντως, θα είχε πιθανώς την ευκαιρία να γίνει ο απόλυτος ρέκορντμαν της εθνικής Ελβετίας, καθώς χρειαζόταν μόλις 11 συμμετοχές ακόμη.

A pleasure to travel with the Swiss Express

Thanks for everything and good luck, @LichtsteinerSte! https://t.co/dCuB7QQ9Ck pic.twitter.com/nUuyWPdTiV

— JuventusFC (#Stron9er (@juventusfcen) August 12, 2020