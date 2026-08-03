Τζόλης: «Έχω ομοιότητες με τον Βίγια, νιώθω έτοιμος για την Premier League»

Ο Χρήστος Τζόλης μίλησε στην Telegraph για τη μεταγραφή στην Άρσεναλ και την πρόκληση της Premier League, ενώ συνέκρινε τον εαυτό του σαν προφίλ με εκείνο του Νταβίντ Βίγια.

Ύστερα από εκείνο το άσημο πέρασμα με τα χρώματα της Νόριτς, ο Χρήστος Τζόλης επιστρέφει ξανά στην Premier League. Αυτή τη φορά ωστόσο όχι για να παλέψει για να μείνει στην κατηγορία, αλλά για να σηκώσει την κούπα με τη φανέλα της Άρσεναλ. Αφού ωρίμασε, πήρε εμπειρίες και πρωταγωνίστησε στο Βέλγιο με τη φανέλα της Μπριζ, ο Έλληνας εξτρέμ γύρισε ξανά στην Αγγλία για να ολοκληρώσει αυτό που είχε αρχίσει.

Στην πρώτη του μεγάλη συνέντευξη σε αγγλικό Μέσο, ο Τζόλης ξεκαθάρισε με απόλυτη σαφήνεια στην «Telegraph» πως δεν είναι ο ίδιος παίκτης που ήταν στη Νόριτς. Και η πορεία του σε Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία και Βέλγιο τον βοήθησε για να είναι έτοιμος για την πρόκληση της Premier League.

«Δεν είμαι ο ίδιος παίκτης που ήμουν στη Νόριτς, είμαι πλέον έτοιμος»

«Δεν είμαι ο ίδιος παίκτης που ήμουν στη Νόριτς, 100%. Το νιώθω τόσο στο σώμα μου όσο και στον τρόπο που σκέφτομαι. Τώρα είναι η στιγμή να αποδείξω ότι είμαι έτοιμος και ικανός να αγωνιστώ στην Premier League. Τότε ήταν πριν από πέντε χρόνια και είχα αγωνιστεί μόνο στην Ελλάδα με τον ΠΑΟΚ. Ήταν μόλις η δεύτερη επαγγελματική μου χρονιά και βρέθηκα κατευθείαν στην Premier League. Είναι πάντα δύσκολο για μια ομάδα που μόλις έχει ανέβει από τη Championship να ανταγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο.

Πιστεύω ότι η ομάδα δεν ήταν πραγματικά έτοιμη για την Premier League και αυτό δυσκόλεψε και τη δική μου προσαρμογή. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής με επιθετικά χαρακτηριστικά, όμως στη Νόριτς αναγκαζόμασταν να αμυνόμαστε πολύ χαμηλά και να ψάχνουμε κυρίως τις αντεπιθέσεις. Αυτό δεν ταίριαζε στον τρόπο παιχνιδιού μου. Τα τελευταία τρία χρόνια — ένα στη Φορτούνα Ντίσελντορφ και δύο στην Κλαμπ Μπριζ — είχα πρωταγωνιστικό ρόλο στις ομάδες μου και σημαντική συμβολή στην επίθεση. Πλέον αισθάνομαι πολύ πιο έτοιμος να αγωνιστώ στην Premier League» ξεκαθάρισε με απόλυτη σιγουριά, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μεταγραφή του στην Άρσεναλ και τις συζητήσεις που μοιράστηκε με τον νέο του προπονητή, Μικέλ Αρτέτα.

«Είπα θέλω να πάω μόνο στην Άρσεναλ»

«Είναι δύσκολο να πεις όχι στην Άρσεναλ», παραδέχθηκε αρχικά. «Ήταν η πρώτη ομάδα που έδειξε πραγματικά έμπρακτο ενδιαφέρον για μένα. Υπήρχαν κι άλλοι σύλλογοι που ρώτησαν ή συζήτησαν την περίπτωσή μου, αλλά τίποτα συγκεκριμένο. Η Άρσεναλ ήταν η πιο αποφασιστική και αυτό έκανε την επιλογή μου πολύ εύκολη. Είπα μέσα μου: "Θέλω μόνο να πάω εκεί, δεν θέλω να ακούσω τίποτε άλλο". Υπήρξαν κι άλλες προσπάθειες, αλλά για μένα η απόφαση ήταν ξεκάθαρη» συμπλήρωσε, προτού σταθεί και στον νέο του προπονητή.

«Μιλήσαμε για την ιστορία μου. Ήθελε να μάθει για την προσωπική μου ζωή και για όλη τη διαδρομή μου μέχρι να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αναλύσαμε την καριέρα μου μέχρι σήμερα. Από αγωνιστικής πλευράς γνωρίζει πολύ καλά τα χαρακτηριστικά μου και θέλει να συνεχίσω να παίζω στην Άρσεναλ όπως έπαιζα στην Κλαμπ Μπριζ. Δεν θέλει να αλλάξω τον τρόπο παιχνιδιού μου». Κι όταν η ροή της συζήτησης ξετυλίχθηκε γύρω από τον αγωνιστικό του προφίλ και τον ποδοσφαιριστή που είχε ως ίνδαλμα, η απάντηση καταλήγει στον Νταβίντ Βίγια!

«Ήταν ένας επιθετικός που κινούνταν πολύ στους εσωτερικούς χώρους. Ξεκινούσε από τα αριστερά αλλά είχε πάντα στο μυαλό του το γκολ. Έτσι βλέπω και τον εαυτό μου, γιατί δεν είμαι ο κλασικός εξτρέμ που μένει κολλημένος στη γραμμή. Μου αρέσει να συγκλίνω προς τον άξονα. Έχουμε και παρόμοιο σωματότυπο, αφού κανείς μας δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός. Στο τελείωμα των φάσεων ήταν κορυφαίος. Δεν λέω ότι βρίσκομαι στο επίπεδό του, αλλά πιστεύω πως υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες».