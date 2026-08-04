Αινιγματικό ποστ από τον διευθυντή του γραφείου που εκπροσωπεί τον Βινίσιους Τζούνιορ, με τον Μάικλ Γιορμαρκ να ταξιδεύει στο Λονδίνο και να βάζει «φωτιές» περί Άρσεναλ.

«Φωτιές» στα σενάρια που θέλουν τον Βινίσιους Τζούνιορ να αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με προορισμό της πρωταθλήτρια Αγγλίας Άρσεναλ, έβαλε μέσω ενός story στο Instagram ο διευθυντής του γραφείου που εκπροσωπεί τον Βραζιλιάνο.

Συγκεκριμένα, ο Μάικλ Γιορμαρκ ανέβασε μια φωτογραφία όπου ταξιδεύει με προορισμό το Λονδίνο (με χαρακτηριστική λεζάντα) και τα ισπανικά και βρετανικά ΜΜΕ το έκαναν viral, προκαλώντας αναταραχή στους φίλους των δυο ομάδων.

Οι συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων της «βασίλισσας» και του 26χρονου winger κορυφώνονται το τελευταίο διάστημα, αναφορικά με την επέκταση της συνεργασίας τους, με τον ίδιο να φέρεται να ζητάει «γερή» αύξηση προκειμένου να παραμείνει στη Μαδρίτη, και τους ανθρώπους των Λος Μπλάνκος να του έχουν ξεκαθαρίσει πως είτε θα ανανεώσει, είτε θα πουληθεί.

Αν συμβεί το δεύτερο, τη δεδομένη στιγμή η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μοιάζει ως ο πιθανότερος προορισμός, με τον Βίνι να κοστολογείται από τη Ρεάλ στα 150 εκατ. ευρώ.