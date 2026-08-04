Άρσεναλ και Νιούκαστλ πλησιάζουν σε οριστική συμφωνία για τη μεταγραφή του Μπρούνο Γκιμαράες, ο οποίος προβάρει πλέον τη φανέλα των Gunners.

Κοντά σε μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη φαίνεται πως βρίσκεται η Άρσεναλ. Σύμφωνα με το «Athletic», οι Gunners πλησιάζουν σε οριστική συμφωνία με τη Νιούκαστλ για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαρές που περιμένει το πράσινο φως για να ετοιμάσει βαλίτσες για Λονδίνο.

Ο Βραζιλιάνος μέσος είχε καταστήσει σαφές εδώ και εβδομάδες στη διοίκηση των Magpies που θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο «Emirates», αν και μέχρι πρότινος οι Καρακάξες είχαν ενημερώσει όλες τις πλευρές πως δεν είχαν σκοπό να διαπραγματευτούν.

Προηγούμενα δημοσιεύματα μάλιστα είχαν αποκαλύψει πως είχαν απορρίψει μια προφορική πρόταση της Άρσεναλ μικρότερη των 70 εκατομμυρίων ευρώ, όμως φαίνεται πως πλέον η στάση τους έχει αλλάξει ριζικά.

Οι δυο πλευρές άλλωστε βρίσκονται σε στενές επαφές για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η οποία θα επιτρέψει στον Γκιμαράες να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα του και να φορέσει από τη νέα σεζόν τη φανέλα της πρωταθλήτριας Αγγλίας.

Την προηγούμενη σεζόν ο 28χρονος κατέγραψε συνολικά 41 συμμετοχές με απολογισμό εννιά γκολ και οκτώ ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ το καλοκαίρι αποτέλεσε βασικό γρανάζι της Βραζιλίας κατά την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.