«Διψασμένος» για περισσότερες κούπες ο Ρονάλντο (pics & vid)

Ο Πορτογάλος σταρ των «μπιανκονέρι» δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του, κατά τη διάρκεια της στέψης, πανηγυρίζοντας έξαλλα ακόμα ένα πρωτάθλημα με τη φανέλα της Γιουβέντους.

Παρά τα 35 του χρόνια και τους αμέτρητους τίτλους που έχει κατακτήσει στην ποδοσφαιρική του καριέρα, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν βάζει όριο και επιθυμεί περισσότερα τρόπαια.

Με φωτογραφίες τις οποίες πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, o «CR7​», έστειλε το μήνυμα του, ενόψει της ερχόμενης σεζόν.

«Χαρούμενος που κατέκτησα τα δύο από τα εννέα σερί πρωταθλήματα της Γιουβέντους! Φαίνεται εύκολο αλλά δεν είναι! Χρόνο με το χρόνο με ταλέντο, αφοσίωση και σκληρή δουλειά, μπορείς να πετύχεις τους στόχους σου και να είσαι καλύτερος σε σύγκριση με το παρελθόν! Ας πάμε για το τρίτο».

What a season so far from this man: @Cristiano! #Stron9er #ForzaJuve pic.twitter.com/9fgVyi6HLr

— JuventusFC (#Stroner) (@juventusfcen) August 1, 2020