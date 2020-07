Οι «πράσινοι» θέλησαν να στείλουν τις ευχές τους προς τους «μπιανκονέρι» και να δείξουν τον θαυμασμό και τον σεβασμό τους προς την ιταλική ομάδα για το μεγάλο της επίτευγμα.

Κανένα άλλο κλαμπ στα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης δεν έχει φτάσει στα 9 διαδοχικά πρωταθλήματα και αυτό έκανε το «τριφύλλι» να γράψει στα social media:

«Συγχαρητήρια Γιουβέντους για την κατάκτηση του 9ου διαδοχικού τίτλου στην Serie A και τον 36ο τίτλο συνολικά».

Congratulations @juventusfc on winning your ninth consecutive Serie A title and 36th overall

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 27, 2020