Μετά και το 5-1 επί της Μπολόνια του Μιχαΐλοβιτς το βράδυ του Σαββάτου, οι «ροσονέρι» συνέχισαν τις εντυπωσιακές επιδόσεις τους σε ό,τι αφορά την παραγωγή τερμάτων στα παιχνίδια που έχουν παίξει για το πρωτάθλημα μετά το restart τον περασμένο μήνα.

Είναι απόλυτα χαρακτηριστικό πως πριν από τον κορονοϊό και την αναβολή που προκάλεσε η πανδημία τον περασμένο Μάρτιο, η Μίλαν είχε πετύχει 28 τέρματα στη Serie Α και τώρα η ομάδα του Πιόλι έχει φτάσει ήδη στα 25 γκολ στα απανωτά παιχνίδια που διεξάγονται για να ολοκληρωθεί η σεζόν στο γήπεδο.

Το θέμα είναι ότι πριν τον Covid-19 τα γκολ είχαν σημειωθεί σε 26 αναμετρήσεις και τώρα ο Ζλάταν με την παρέα του έχουν καταφέρει να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα έπειτα από μόλις 8 ματς πρωταθλήματος.

This isn't the same AC Milan that started the season pic.twitter.com/nzDiLN828u

— Italian Football TV (@IFTVofficial) July 19, 2020