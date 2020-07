Ο σύλλογος από το Μπέργκαμο βρίσκεται στην καλύτερή του περίοδο, πρωταγωνιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέρα από αυτό του πρωταθλήματος της Ιταλίας και κερδίζει περισσότερους θαυμαστές για τη δουλειά και το στυλ ποδοσφαίρου.

Μετά το 2-0 επί της Νάπολι το βράδυ της Πέμπτης, η Αταλάντα βρίσκεται στο ιδανικό μονοπάτι για να πάρει «εισιτήριο» για το επόμενο Champions League και αυτή τη στιγμή έχει 7 σερί νίκες στο πρωτάθλημα, μια επίδοση που ποτέ άλλοτε δεν έχει πετύχει!

For the first time in their history, Atalanta have won 7 straight Serie A games pic.twitter.com/mmR998yZwv

