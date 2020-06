Ο Ρονάλντο συνεχίζει να καταρρίπτει ρεκόρ το ένα μετά το άλλο (pics & vid)

Τι κι αν διανύει το 35ο έτος της ηλικίας του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποδεικνύει πως αποτελεί ένα κόσμημα του ποδοσφαίρου και πόσω μάλλον για το πρωτάθλημα της Serie A. Ο άσος της Γιουβέντους, μετά από δύο κακές παρενθέσεις κόντρα σε Μίλαν και Νάπολι, όπου έμεινε «άσφαιρος» επέστρεψε στα γκολ, στην αναμέτρηση με τη Μπολόνια.

Ο Κριστιάνο ευστόχησε από την άσπρη βούλα και βρήκε δίχτυα έπειτα από 121 ημέρες, φτάνοντας έτσι τα 22 στη φετινή Serie A. Μάλιστα, κατάφερε να ξεπεράσει την περυσινή του απόδοση, όπου είχε ένα λιγότερο με τα χρώματα των «μπιανκονέρι» στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Συνολικά, έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα 43 φορές, αγωνιζόμενος με τη «Γηραιά Κυρία» και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ξεπεράσει τον συμπατριώτη του Ρουί Κόστα και να γίνει ο κορυφαίος Πορτογάλος σκόρερ της Serie A. Ο Ρούι Κόστα, πέρασε σχεδόν 8 χρόνια στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, παίζοντας για τη Φιορεντίνα και τη Μίλαν, μεταξύ 1994 και 2006. Σε αυτό το διάστημα πέτυχε 42 τέρματα και μέχρι ήταν ο πρώτος Πορτογάλος σκόρερ στη διοργάνωση.

Μέχρι που ήρθε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, για να καταρρίψει ένα ακόμα ρεκόρ. Βέβαια, αυτό δεν είναι το πρώτο του, καθώς ο 35χρονος σταρ της Γιουβέντους, παραμένει ο κορυφαίος Πορτογάλος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, έχοντας 84 τέρματα σε 196 εμφανίσεις, αλλά και ο πρώτος Πορτογάλος σκόρερ, στην ιστορία της La Liga, με 311 γκολ σε 292 συμμετοχές. Μόνο ο... αιώνιος του αντίπαλος, Λιονέλ Μέσι έχει πετύχει περισσότερα τέρματα από τον Ρονάλντο στη La Liga.

Το μόνο σίγουρο είναι πως παρά τα 35 του χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να «σπάει» το ένα ρεκόρ μετά το άλλο αποδεικνύοντας πως έχει πολλά να προσφέρει ακόμα στο ποδόσφαιρο.

The Goat hit the net again @Cristiano has scored penalty against Bologna pic.twitter.com/YufkkAyiwp

Cristiano has become the Portuguese all-time top scorers in Serie A:

NEW RECORD@Cristiano is the Portuguese with :

Most Goals in @ChampionsLeague

Most Goals in @SelecaoPortugal

Most Goals in @PremierLeague

Most Goals in @LaLiga

Most Goals in @SerieA

Serie A: Cristiano 43Rui Costa 42 pic.twitter.com/ojMBDyjnrN

— Cristiano Ronaldo Fans (@TheRonaldoTeam) June 22, 2020