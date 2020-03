Είναι δεδομένο ότι θα συμβεί. Σταδιακά, η μία μετά την άλλη, όλες οι επαγγελματικές ομάδες θα κάνουν το ίδιο. Η δραματική εξάπλωση του κορονοϊού επιφέρει τεράστια οικονομική ζημία στους συλλόγους και είναι επιτακτική η ανάγκη να κάνουν περικοπές σε όλα τα έξοδά τους εξαιτίας του Covid-19.

Κάπως έτσι η Γιουβέντους ανακοίνωσε επισήμως ότι ήρθε σε συμφωνία με τους παίκτες της, ώστε να υπάρξει μείωση μισθών για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, με στόχο την εξοικονόμηση 90 εκατ. ευρώ συνολικά. Θα ακολουθήσει προσωπική διαπραγμάτευση με τον καθένα για το μέγεθος της περικοπής. Ενδεικτικό είναι ότι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο η μείωση αναμένεται να αγγίξει τα τέσσερα εκατ. ευρώ μηνιαίως.

