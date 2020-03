Είναι κοινό μυστικό ότι ο Λαουτάρο Μαρτίνες αποτελεί προτεραιότητα για την Μπαρτσελόνα, ώστε να ενισχύσει την επιθετική της γραμμής, ενόψει της επόμενης σεζόν. Οι Μπλαουγκράνα βλέπουν στο πρόσωπο του Αργεντινού τον ιδανικό παρτενέρ του Λιονέλ Μέσι και τον κατάλληλο διάδοχο του Λουίς Σουάρες, για όταν αποχωρήσει ο Ουρουγουανός.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, η Μπάρτσα έκανε μια πρώτη πρόταση στην Ίντερ, προσφέροντας 70 εκατομμύρια ευρώ, αλλά και τους Νέλσον Σεμέδο και Αρτούρο Βιδάλ, παίκτες που δεδομένα είναι της αρεσκείας του προπονητή των Νερατζούρι, Αντόνιο Κόντε.

Παρ' όλα αυτά, η Ίντερ απάντησε αρνητικά και παρέπεμψε την Μπάρτσα στην ρήτρα αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή, η οποία φτάνει τα 111 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το (μεταγραφικό) σίριαλ, βεβαίως, αναμένεται να έχει αρκετά επεισόδια τους επόμενους μήνες...

#Barcelona want to sign #LautaroMartinez in summer. El Toro is the first choice of Bartomeu. #Inter have rejected first bid (€70M + Vidal and Semedo) and ask the payment of release clause. #Barça must pay €111M to acquire his signature. For Lautaro a wages of €10M a year. #FCB

