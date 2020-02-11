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Λουκάκου: Μια... γερή δόση από τον killer της Ίντερ! (vid)

Λουκάκου: Μια... γερή δόση από τον killer της Ίντερ! (vid)

Λουκάκου: Μια... γερή δόση από τον killer της Ίντερ! (vid)

Ο Ρομέλου Λουκάκου είναι... στα καλύτερά του, η Ίντερ μαζί του χτυπάει τον τίτλο της Serie Α και ο Βέλγος στράικερ έχει αναδειχθεί σε... killer, φτάνοντας στα 20 γκολ!

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Ο «Ρομ» έχει φτάσει σε αυτό τον αριθμό τερμάτων πιο γρήγορα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στην ιστορία των «νερατζούρι», ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 4-2 επί της Μίλαν στο μεγάλο ντέρμπι του «Τζουσέπε Μεάτσα», έκανε λόγο για... νέο «βασιλιά» στο Μιλάνο και αισθάνεται πιο δυνατός από ποτέ!

Πάρτε μια γεύση από τα φετινά κατορθώματά του με το εκπληκτικό βίντεο του Dugout:

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.

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