Απίθανα πράγματα στη Ρωσία στο restart του πρωταθλήματος. Μετά το... τρελό 10-1 της Σότσι επί της Β' ομάδας της Ροστόφ εξαιτίας των κρουσμάτων κορονοϊού, οι παίκτες της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για να μπουν στο γήπεδο πέρασαν από ειδικό τούνελ. Ναι, το συγκεκριμένο τους... απολύμανε, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος στο ματς με την Ζενίτ.

CSKA players arriving at the VEB Areba today through a disinfection tunnel. https://t.co/XprBoBXfy5

Russian Football News (@RusFootballNews) June 20, 2020