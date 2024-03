Σα Πίντο: «Είμαστε πρώτοι και εκεί θα παραμείνουμε!» (vid)

Με ανάρτησή του στα social media, ο Ρικάρντο Σα Πίντο έστειλε μήνυμα στους φίλους του ΑΠΟΕΛ, ενόψει του αυριανού (31/3) ντέρμπι με την ΑΕΚ Λάρνακας.

Το απόγευμα της Κυριακής (31/3, 17:00), ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενείται από την ΑΕΚ Λάρνακας, στο μεγάλο ντέρμπι κορυφής της 5ης αγωνιστικής των Playoff του πρωταθλήματος Cyta.

Ο κόουτς των «γαλαζοκίτρινων», Ρικάρντο Σα Πίντο, γνωρίζει την κρισιμότητα του αγώνα και γι'αυτό αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα προς τους φίλους της ομάδας. Ένα απλό, λιτό αλλά περιεκτικό μήνυμα το οποίο αναφέρει:

«Προς την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ,

Είμαστε στην 1η θέση και θα παραμείνουμε στην 1η θέση. Μην σταματάτε να πιστεύετε.

Μόνο ΑΠΟΕΛ»

Το μήνυμα συνοδεύεται και από ένα βίντεο, όπως θα δείτε παρακάτω:

Dear APOEL family,



We are in 1st place and we will continue to be in first place. Don't stop believing!



Μόνο ΑΠΟΕΛ 🟡🔵 pic.twitter.com/S4WRRXimsf