Η UEFA έχει επιβάλλει ποινή απαγόρευσης μεταγραφών στον ΑΠΟΕΛ, εξαιτίας οφειλών του σωματείου σε πρώην ποδοσφαιριστή του.

«Μπλόκο» όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις που θέλει να κάνει ο ΑΠΟΕΛ του Ζήση Βρύζα επέβαλλε η UEFA, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο κυπριακός σύλλογος.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία τιμώρησε με απαγόρευση (μεταγραφών) τον «Θρύλο» της Κύπρου, εξαιτίας οφειλών προς τον Κίνγκσλεϊ Σαρφό, παρότι ο σύλλογος έχει προσπαθήσει να έρθει σε διακανονισμό με την πλευρά του παίκτη.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να λύσει το ζήτημα.

Η ανακοίνωση:

Ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει ότι έχει επιβληθεί από την UEFA κύρωση απαγόρευσης μεταγραφών, λόγω εκκρεμούς οφειλής προς τον ποδοσφαιριστή Kingsley Sarfo.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ανάμεσα σε εκείνες για τις οποίες καταβλήθηκε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μέσω διακανονισμού. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής δεν αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη μορφή διευθέτησης, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας.

Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια διαχείρισης για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις με στόχο την δυνατή επίλυσή τους.