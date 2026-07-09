ΑΠΟΕΛ: Απαγόρευση μεταγραφών από την UEFA για οφειλές σε παίκτη
«Μπλόκο» όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις που θέλει να κάνει ο ΑΠΟΕΛ του Ζήση Βρύζα επέβαλλε η UEFA, όπως ενημέρωσε ο ίδιος ο κυπριακός σύλλογος.
Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία τιμώρησε με απαγόρευση (μεταγραφών) τον «Θρύλο» της Κύπρου, εξαιτίας οφειλών προς τον Κίνγκσλεϊ Σαρφό, παρότι ο σύλλογος έχει προσπαθήσει να έρθει σε διακανονισμό με την πλευρά του παίκτη.
Στην ανακοίνωση αναφέρεται πως η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να λύσει το ζήτημα.
Η ανακοίνωση:
Ο ΑΠΟΕΛ ενημερώνει ότι έχει επιβληθεί από την UEFA κύρωση απαγόρευσης μεταγραφών, λόγω εκκρεμούς οφειλής προς τον ποδοσφαιριστή Kingsley Sarfo.
Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ανάμεσα σε εκείνες για τις οποίες καταβλήθηκε προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μέσω διακανονισμού. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής δεν αποδέχθηκε τη συγκεκριμένη μορφή διευθέτησης, με αποτέλεσμα να μην καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας.
Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ συνεχίζει την προσπάθεια διαχείρισης για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις με στόχο την δυνατή επίλυσή τους.
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