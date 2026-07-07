Ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΑΠΟΕΛ, με τους «γαλαζοκίτρινους» να ανακοινώνουν πως έχουν συμφωνήσει με τον 33χρονο εξτρέμ.

Ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο ετοιμάζει βαλίτσες για Κύπρο, με τον ΑΠΟΕΛ να ανακοινώνει πως έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τον άλλοτε παίκτη του Λεβαδειακού.

Ο 33χρονος Αργεντινός αναμένεται να φτάσει στη Λευκωσία μέσα στις επόμενες ημέρες για να ολοκληρώσει το τυπικό της διαδικασίας και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί από τους «γαλαζοκίτρινους».

Ο ίδιος έμεινε πρόσφατα ελεύθερος από τον σύλλογο της Λιβαδειάς, ενώ προηγουμένως είχε φορέσει και τη φανέλα της ΑΕΛ στην Ελλάδα. Κατά την τελευταία τριετία κατέγραψε συνολικά 83 συμμετοχές, με 24 γκολ και οκτώ ασίστ.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ

«Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή Fabricio Pedrozo, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο, τις επόμενες μέρες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και των ιατρικών εξετάσεων, έτσι ώστε να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας μας.

Ο 33χρονος ακραίος επιθετικός (γεννημένος στις 6 Νοεμβρίου 1992) διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Αργεντινής, της Βολιβίας και της Ελλάδας.

Την τελευταία τριετία κατέγραψε συνολικά 83 συμμετοχές, 24 γκολ και 8 ασίστ.

Καλωσορίζουμε τον Fabricio στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ».