Λημνιός: Στην Κύπρο και τον ΑΠΟΕΛ συνεχίζει ο Έλληνας διεθνής
Στην Κύπρο φορώντας τη φανέλα του ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Δημήτρης Λημνιός. Οι Κύπριοι με ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκαναν γνωστή την απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού.
Ο Λημνιός αγωνιζόταν στην Φορτούνα Σιτάρντ όπου είχε δοθεί δανεικός από τον Παναθηναϊκό. Με τους «πράσινους» αγωνίστηκε συνολικά σε 30 παιχνίδια πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας και μία ασίστ. Το γκολ ήταν αυτό που έστειλε τον ημιτελικό του Κυπέλλου το 2024 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στα πέναλτι με το «τριφύλλι» να παίρνει την πρόκριση και μετά και τον τίτλο.
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