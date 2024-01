Σύμφωνα με τον παγκοσμιού φήμης δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η συμφωνία ανάμεσα σε Ζέφτε και Ρέιντερς κατέρρευσε καθώς ο Αποέλ δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει τον παίκτη να πάει στη Σκωτία ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η σεζόν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ρομάνο:

«Η συμφωνία Ζέφτε Βιτάλ με τη Ρέιντζερς “κατέρρευσε”, καθώς ο ΑΠΟΕΛ δεν είναι διατεθειμένος να διακόψει τον δανεισμό από την ομάδα του, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η σεζόν. Μου είπαν ότι η Ρέιντζερς έχει συνάψει προφορική συμφωνία για να ενεργοποιήσει εκ νέου την επιλογή να υπογράψει τον Βιτάλ στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο. Η συμφωνία θα μπορεί να “κλείσει” τον Ιούνιο».

🔵⛔️ Jefté-Rangers deal has collapsed as Apoel are not willing to break loan for the second half of the season…



…but I’m told Rangers have verbal pact in place to reactivate the option to sign Jefté in the summer transfer window.



Deal could really happen in June. 🇧🇷 pic.twitter.com/QhfZRz1OIb