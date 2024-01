Δανεικός στη Χέρενφεν ο Λοΐζου, αύριο περνάει ιατρικά

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυπικά ο δανεισμός του Λοΐζου Λοΐζου στη Χέρενφεν, αφού πρώτα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ.

Παίκτης της Χέρενφεν θα είναι -και επίσημα- πολύ σύντομα ο Λοΐζος Λοΐζου. Ο Κύπριος εξτρέμ αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα για την Ολλανδία, με σκοπό αύριο Τρίτη (30/1) να περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να υπογράψει με τον σύλλογο της Eredivisie.

Ο 20χρονος άσος θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν, όπως άλλωστε σας είχε ενημερώσει το Gazzetta Cyprus, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια ρήτρα αγοράς.

Συν τοις άλλοις, σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο του Sky Sports, Άντονι Τζόζεφ, η Χέρενφεν «κέρδισε» τις Πλίμουθ, Γουέστ Μπρομ, Βασιλεία, Άντερλεχτ αλλά και ορισμένους ιταλικούς συλλόγους, στη «μάχη» της απόκτησης του παίκτη της Ομόνοιας.

