Γκολ-ποίημα από τον Τάσο Χατζηγιοβάνη στην Κύπρο! Ο ακραίος επιθετικός της Ομόνοιας πέτυχε το 2-1 της ομάδας του, στη νίκη με 5-2 απέναντι στον Απόλλωνα Λεμεσού στο ΓΣΠ για την τελευταία αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος στο «Νησί της Αφροδίτης».

Οι φετινοί πρωταθλητές δεν είχαν πρόβλημα να κάμψουν την αντίσταση των φιλοξενούμενων και να κλείσουν ονειρικά μια σπουδαία σεζόν για τον ιστορικό σύλλογο.

Στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης ο 28χρονος πρώην εξτρέμ του Παναθηναϊκού υποδέχθηκε από τα αριστερά καταπληκτικά την μπάλα με τακουνάκι, πέρασε τον αντίπαλο του και βρέθηκε... φάτσα με τον τερματοφύλακα, τον οποίο και νίκησε με δυνατό σουτ. Έτσι διαμόρφωσε το 2-1 για τους Ομονοιάτες, οι οποίοι αργότερα έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους.

Ήταν το πέμπτο γκολ σε σαράντα αναμετρήσεις σε όλες τις διοργανώσεις για τον Έλληνα παίκτη.

