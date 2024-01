Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιβεβαίωσε τη συμφωνία ανάμεσα σε Ρέιντζερς και Φλουμινένεσε για τη μεταγραφή του Ζέφτε Βιτάλ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στον ΑΠΟΕΛ.

Ο Ζέφτε Βιτάλ ετοιμάζεται να αποχωρήσει από τους «γαλαζοκίτρινους», τη φανέλα των οποίων φοράει από το καλοκαίρι του 2023.

Ο Βραζιλιάνος έχει παραχωρηθεί ως δανεικός από τη Φλουμινένσε, η οποία σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έχει συμφωνήσει με τη Ρείντζερς για τη μεταγραφή του παίκτη.

Οι Σκωτσέζοι έχουν είχαν εκφράσει έντονα το ενδιαφέρον τους και προσέφεραν στον 20χρονο συμβόλαιο που θα ισχύει έως το 2027.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει επιτευχθεί και πλέον εκκρεμεί το «ναι» του ΑΠΟΕΛ για την παραχώρηση του παίκτη.

🔵🇧🇷 EXCL: Rangers have reached an agreement with Fluminense to sign 2003 born Brazilian left back Jefté.



Deal in place, waiting for APOEL to give the green light as he’s on loan in Cyprus.



Jefté also agreed on terms with Rangers, contract valid until June 2027. pic.twitter.com/BJkrMcFMBc