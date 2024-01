Ο Φαμπρίτσιο Ρομπάνο επιβεβαίωσε με tweet του τη μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου στην ολλανδική Χέρενφεν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Gazzetta Cyprus, η διοίκηση της Ομόνοιας σεβάστηκε την επιθυμία του Λοΐζου Λοΐζου να αγωνιστεί εκτός συνόρων και ήρθε σε συμφωνία με την Χέρενφεν για τον δανεισμό του παίκτη.

Ο ίδιος αναμένεται να ταξιδέψει την Παρασκευή (26/1) για την Ολλανδία και δεν θα είναι στη διάθεση του Ρέιχνταλ για το ματς του Σαββάτου (27/1), κόντρα στην Πάφο.

Οι πληροφορίες για τη συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες επιβεβαιώθηκαν και από τον κορυφαίο στο είδος του, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος με ανάρτησή του έκανε γνωστό ότι ο παίκτης θα παραχωρηθεί τελικά ως δανεικός στη Χέρενφεν, την ώρα που σύλλογοι από Ιταλία και Βέλγιο είχαν μπει στο «παιχνίδι» της απόκτησής του.

🔵🇳🇱 Heerenveen are now closing in on deal to sign 2003 born talent Loizos Loizou from Omonia.



🇨🇾 Agreement reached on loan move, ahead of Italian and Belgian clubs. pic.twitter.com/4Q0Atea64m