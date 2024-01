Νέο δημοσίευμα για Λοΐζου και ενδιαφέρον της Πλίμουθ!

Μετά τη Χέρενφεν, φαίνεται πως και η Πλίμουθ, ομάδα της Τσάμπιονσιπ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Λοΐζου.

Φαίνεται πως είναι η... μέρα του! Μετά το δημοσίευμα γνωστού Τούρκου ρεπόρτερ για το -ενδεχόμενο- ενδιαφέρον της ολλανδικής Χέρενφεν προς το πρόσωπο του Λοΐζου, πλέον φαίνεται πως υπάρχει και δεύτερος μνηστήρας.

Νέα ανάρτηση αυτή τη φορά από Αγγλία μεριά, αναφέρει πως η Πλίμουθ, ομάδα της Τσάμπιονσιπ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 20χρονου ποδοσφαιριστή, θέλοντας να τον κάνει δικό της ως δανεικό, ενώ στη συμφωνία επιθυμεί να υπάρχει και οψιόν αγοράς.

Ωστόσο, όπως αποκάλυψε το Gazzetta Cyprus, στο συμβόλαιο του παίκτη υπάρχει συγκεκριμένη ρήτρα αγοράς. Όπως και να έχει, φαίνεται πως η «υπόθεση Λοΐζου» είναι έτοιμη να πάρει...φωτιά!

🚨 Plymouth Argyle in talks with in-form winger Loizos Loizou over loan with option to buy move. #pafc



✍️ @jac_talbot https://t.co/AwJKRPlHjY