Η Χέρενφεν ενδιαφέρεται για Λοΐζου σύμφωνα με Τούρκο ρεπόρτερ

Γνωστός Τούρκος ρεπόρτερ βάζει «φωτιά» στην Κύπρο, αφού αναφέρει πως η ολλανδική Χέρενφεν ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Λοΐζου.

Ο Λοΐζος Λοΐζου πραγματοποιεί μια αρκετά καλή σεζόν με τη φανέλα της Ομόνοιας, έχοντας έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 17 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Cyta, όντας καθοριστικός ώστε η ομάδα του να βρίσκεται στην 3η θέση και το -4 από την κορυφή.

Φαίνεται πως οι εμφανίσεις του Κύπριου εξτρέμ δεν περνούν απαρατήρητες, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα γνωστού Τούρκου ρεπόρτερ, η ολλανδική Χέρενφεν ενδιαφέρεται να τον εντάξει στο δυναμικό της.

Μάλιστα το εν λόγω ποστάρισμα αναφέρει πως ο σύλλογος της Eredivisie επιθυμεί να αποκτήσει τον 20χρονο με τη μορφή δανεισμού από την ομάδα της Λευκωσίας. Αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε πως σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta Cyprus, οι «πράσινοι» δεν έχουν κάτι επίσημο στα χέρια τους.

💣💥❗🇨🇾❗SC Heerenveen are interested in signing Omonia Nicosia's 20-year-old winger Loizos Loizou on loan. pic.twitter.com/5YJknjl9kX