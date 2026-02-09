Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου δήλωσε πως είναι καλύτερα στην υγεία του και θα προσπαθήσει να βρεθεί κανονικά στο πάγκο για τον αγώνα της Ρουμανίας με την Τουρκία.

Λίγες μέρες μετά την είδηση πως ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, Μιρτσέα Λουτσέσκου αναμένεται να μεταβεί στο εξωτερικό για εξετάσεις και θεραπεία, καθώς η κατάστασή της υγείας του παραμένει εύθραυστη, ο 80χρόνος τεχνικός αποφάσισε να τοποθετηθεί ο ίδιος επί του θέματος και ξεκαθάρισε κάποια πράγματα αναφορικά με την περίπτωση του.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με πληροφορίες, της εκπομπής «Fața la joc!», που μεταδόθηκε ζωντανά το απόγευμα της Κυριακής (08/02), ο πατέρας του προπονητή του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, επικοινώνησε με τον πρώην Ρουμάνο διεθνή ποδοσφαιριστή, Τσιπριάν Αντρέι Μαρίκα και του ξεκαθάρισε πως η κατάσταση της υγείας του βελτιώθηκε και αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο μέσα στις επόμενες ώρες.

«Παίρνω εξιτήριο αύριο (Δευτέρα 09/02), ενώ όπως όλα δείχνουν θα ακολουθήσει ακόμη ένας έλεγχος τις επόμενες ημέρες στο Βέλγιο».

Ο Μαρίκα ανέφερε επιπλέον ότι ο εμβληματικός προπονητής υποβάλλεται σε τακτικούς ελέγχους υγείας και ότι δεν αντιμετώπιζε κανένα σοβαρό πρόβλημα, ενώ του εξομολογήθηκε πως κατά πάσα πιθανότητα θα βρίσκεται κανονικά στον πάγκο για τους αγώνες πλέι οφ της Ρουμανίας με την Τουρκία.

«Μίλησα με τον κ. Μίρτσεα. Μου είπε: "Δεν έχω τίποτα, είμαι πολύ καλά, μην ανησυχείς, θα κάνω εξετάσεις επειδή είμαι μεγάλος, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα και θα είμαι κανονικά στον πάγκο για τον αγώνα με την Τουρκία "», σημείωσε ο άλλοτε παίκτης της Στουτγκάρδης και της Σάλκε.