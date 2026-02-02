Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας, Μίρτσεα Λουτσέσκου, μόλις μία εβδομάδα μετά το εξιτήριό του εισήχθη ξανά εσπευσμένα για νοσηλεία.

Νέες περιπέτειες με την υγεία του αντιμετωπίζει ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, ο οποίος λίγες ημέρες μετά το εξιτήριο εισήχθη ξανά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Βουκουρεστίου. Ο 80χρονος τεχνικός μετέβη αρχικά για καρδιολογικό έλεγχο, ωστόσο η γρίπη που τον ταλαιπωρεί δεν ανταποκρίνεται στην αντιβιοτική αγωγή, γεγονός που οδήγησε τους γιατρούς στην απόφαση να τον κρατήσουν για νοσηλεία και στενή παρακολούθηση. Τα προβλήματα υγείας του Λουτσέσκου είχαν εμφανιστεί ήδη πριν από την αλλαγή του χρόνου, κάτι που τον εμπόδισε να παρακολουθήσει από κοντά τις ρουμανικές ομάδες στην προετοιμασία τους στην Αττάλεια, όπως έκανε πέρσι.

Παρότι η κατάστασή του φάνηκε αρχικά να βελτιώνεται, η υποτροπή της γρίπης, σε συνδυασμό με το εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ανάγκασε τους γιατρούς να προχωρήσουν σε νέα εισαγωγή. Ο Λουτσέσκου αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο τουλάχιστον τρεις ημέρες, όπου θα υποβληθεί σε εκτεταμένες εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια η κατάστασή του και να καθοριστεί η κατάλληλη θεραπεία.

Υπενθυμίζεται ότι η εθνική Ρουμανίας θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στις 26 Μαρτίου, στην Κωνσταντινούπολη, στον ημιτελικό των μπαράζ πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Σε περίπτωση πρόκρισης, θα ακολουθήσει ο τελικός με τον νικητή του ζευγαριού Σλοβακία – Κόσοβο, στις 31 Μαρτίου.

Αν η Ρουμανία ξεπεράσει και τα δύο εμπόδια, θα εξασφαλίσει θέση στον 4ο όμιλο του Μουντιάλ, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Παραγουάη.