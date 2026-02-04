Ο Μίρτσεα Λουτσέσκου αναμένεται να μεταβεί στο εξωτερικό για εξετάσεις και θεραπεία, καθώς η κατάστασή της υγείας του παραμένει εύθραυστη.

Ανησυχία επικρατεί στη Ρουμανία γύρω από την κατάσταση της υγείας του ομοσπονδιακού τεχνικού Μίρτσεα Λουτσέσκου. Παρά τα καθησυχαστικά μηνύματα σε επίσημο επίπεδο, οι πληροφορίες από ιατρικές και διοικητικές πηγές κάνουν λόγο για μια σύνθετη κατάσταση. Όπως αναφέρει η GSP, ο Λουτσέσκου αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ημέρες και να διακομισθεί με ιδιωτικό αεροσκάφος σε νοσοκομείο του εξωτερικού, πιθανότατα στο Βέλγιο ή την Ιταλία, όπου θα συνεχιστούν οι εξετάσεις και η θεραπεία του.

Ο 80χρονος Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ρουμανίας αναμένεται να εξέλθει από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο την Πέμπτη ή την Παρασκευή, με την ακριβή ημέρα να καθορίζεται από την ιατρική ομάδα. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η μετάβασή του σε κλινική του εξωτερικού να πραγματοποιηθεί είτε προς το τέλος της εβδομάδας είτε τη Δευτέρα το πρωί. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της Ομοσπονδίας έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις για εναλλακτικό πλάνο στον πάγκο της εθνικής ομάδας, παρά το γεγονός ότι σε δημόσιο επίπεδο η επίσημη γραμμή παραμένει καθησυχαστική.

Στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και το σενάριο ορισμού προσωρινού ομοσπονδιακού τεχνικού αποκλειστικά για τους δύο αγώνες των μπαράζ, ως λύση ανάγκης, με στόχο τη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα, πριν ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το μέλλον του πάγκου της εθνικής ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι η εθνική Ρουμανίας θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στις 26 Μαρτίου, στην Κωνσταντινούπολη, στον ημιτελικό των μπαράζ πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Σε περίπτωση πρόκρισης, θα ακολουθήσει ο τελικός με τον νικητή του ζευγαριού Σλοβακία – Κόσοβο, στις 31 Μαρτίου.