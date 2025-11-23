Μια εβδομάδα με την Εθνική: Ένα «γαλανόλευκο» behind the scenes από τον Αιμίλιο!

Ο YouTuber Αιμίλιος Οικονομίδης συνεργάστηκε με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και δημιούργησαν από κοινού ένα βίντεο behind the scenes με τις καλύτερες στιγμές από την προετοιμασία των Ελλήνων διεθνών.

Ο Αιμίλιος Οικονομίδης παρευρέθηκε όλη την προηγούμενη εβδομάδα δίπλα στην εθνική μας ομάδα στα πλαίσια της προετοιμασίας των αγώνων με τη Σκωτία και τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο διάσημος Έλληνας YouTuber, του οποίο το κανάλι ασχολείται με ότι έχει να κάνει σχέση με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό εν γένει, κατέγραψε αποκλειστικά στιγμιότυπα των διεθνών μας από τις προπονήσεις τους, τις ώρες χαλάρωσης τους στο ξενοδοχείο, τις συζητήσεις τους στο περιθώριο των υποχρεώσεων, αλλά και τις έντονες στιγμές τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Μέσα από το βίντεο αυτό, που αναρτήθηκε από κοινού τόσο από το επίσημο κανάλι της Εθνικής μας Oμάδας στο YouTube, όσο και από το προσωπικό κανάλι του Αιμίλιου, οι 'Ελληνες φίλαθλοι έχουν μία μοναδική ευκαιρία να απολαύσουν τους αγαπημένους τους αθλητές έτσι όπως δεν τους έχουν δει ποτέ ξανά.