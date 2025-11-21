Το γκολ - βολίδα του Τάσου Μπακασέτα κόντρα στη Λευκορωσία είναι υποψήφιο για κορυφαίο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Το όνειρο της Εθνικής Ελλάδας για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής «έσβησε» άδοξα, καθώς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρουσιάστηκε κατώτερη των προσδοκιών στην προκριματική διαδικασία.

Η Γαλανόλευκη έκανε την πιο παραγωγική της εμφάνιση στο πρώτο της παιχνίδι, κόντρα στη Λευκορωσία στο Φάληρο, όπου συνέτριψε τους φιλοξενούμενους με 5-1. Μάλιστα ξεχωρίζει το γκολ - βολίδα που πέτυχε ο Τάσος Μπακασέτας, για το 3-0.

Αξιοσημείωτο πως το «αριστούργημα» του αρχηγού του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος είναι υποψήφιο για κορυφαίο των προκριματικών του Μουντιάλ. Μεταξύ των γκολ που διεκδικούν τη διάκριση είναι αυτά των ΜακΛιν και ΜακΤόμινεϊ στη νίκη - πρόκριση της Σκωτίας επί της Δανίας.

Μπορείτε να ψηφίσετε την γκολάρα του Τάσου Μπακασέτα ΕΔΩ