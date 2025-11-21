Εθνική Ελλάδας: Υποψήφιο για κορυφαίο γκολ των προκριματικών του Μουντιάλ η «οβίδα» του Μπακασέτα κόντρα στη Λευκορωσία

Εθνική Ελλάδας: Υποψήφιο για κορυφαίο γκολ των προκριματικών του Μουντιάλ η «οβίδα» του Μπακασέτα κόντρα στη Λευκορωσία

Βασίλης Μπαλατσός
Μπακασετας

bet365

Το γκολ - βολίδα του Τάσου Μπακασέτα κόντρα στη Λευκορωσία είναι υποψήφιο για κορυφαίο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Το όνειρο της Εθνικής Ελλάδας για συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής «έσβησε» άδοξα, καθώς η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρουσιάστηκε κατώτερη των προσδοκιών στην προκριματική διαδικασία.

Η Γαλανόλευκη έκανε την πιο παραγωγική της εμφάνιση στο πρώτο της παιχνίδι, κόντρα στη Λευκορωσία στο Φάληρο, όπου συνέτριψε τους φιλοξενούμενους με 5-1. Μάλιστα ξεχωρίζει το γκολ - βολίδα που πέτυχε ο Τάσος Μπακασέτας, για το 3-0.

Αξιοσημείωτο πως το «αριστούργημα» του αρχηγού του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος είναι υποψήφιο για κορυφαίο των προκριματικών του Μουντιάλ. Μεταξύ των γκολ που διεκδικούν τη διάκριση είναι αυτά των ΜακΛιν και ΜακΤόμινεϊ στη νίκη - πρόκριση της Σκωτίας επί της Δανίας.

Δείτε Επίσης

Εθνική Ελλάδος: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τα προκριματικά του EURO 2028
euro 2028

Μπορείτε να ψηφίσετε την γκολάρα του Τάσου Μπακασέτα ΕΔΩ

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα