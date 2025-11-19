Χατζηδιάκος: «Ο κύριος λόγος που δεν προκριθήκαμε είναι ότι δεχθήκαμε πολλά τέρματα»

Ο αμυντικός της Εθνικής, Παντελής Χατζηδιάκος στάθηκε στην ανασταλτική λειτουργία, μιλώντας για τον κύριο λόγο για τον αποκλεισμό της «γαλανόλευκης».

Η Ελλάδα έκλεισε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ με ισοπαλία (0-0) απέναντι στη Λευκορωσία, με τον Παντελή Χατζηδιάκο να τονίζει στην κάμερα του Alpha μετά το παιχνίδι:

«Δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Δεν κυκλοφορήσαμε γρήγορα την μπάλα και να κάνουμε κάποιες ενέργειες για να βγάλουμε τελικές και να βάλουμε κάποιο γκολ. Δυστυχώς δεχθήκαμε αρκετά τέρματα και αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν προκριθήκαμε. Πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό. Είναι κάτι ομαδικό. Πρέπει να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Δυστυχώς όταν δεχόμασταν γκολ κάπως τα χάναμε, δεν είχαμε πειθαρχία.

Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά πάντα πρέπει να σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι και να βελτιωνόμαστε για να φτάσουμε σε μια τελική φάση. Το θέλουμε πολύ, δουλεύουμε, παίρνουν εμπειρίες ταλαντούχα παιδιά. Κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό, γιατί παίρνεις βαθμούς για τις επόμενες κληρώσεις. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, αλλά η ομάδα έχει μέλλον».

Τέλος για την πρόκριση της Σκωτίας, πρόσθεσε: «Η Σκωτία ήταν μια ομάδα που δυσκολευόταν με εμάς, αλλά δεν σκύβανε το κεφάλι. Δεν το βάζανε κάτω, πίεζαν και προσπαθούσαν για βαθμό ή βαθμούς. Είναι ένα καλό παράδειγμα για εμάς, γιατί το αποτέλεσμα μετράει».