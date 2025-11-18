Ο Ιταλός εκλέκτορας ήταν ξεκάθαρος όταν ρωτήθηκε σχετικά με την παρουσία του 33χρονου στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Για ακόμη μια φορά εν τη απουσία του, ο Νεϊμάρ κέντρισε τα βλέμματα σε συνέντευξη Τύπου του Κάρλο Αντσελότι, λίγο πριν το φιλικό της Βραζιλίας με την Τυνησία (18/11, 21:30).

Ο Ιταλός τεχνικός ρωτήθηκε για ακόμη μια φορά αν θα πάρει μαζί του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 τον 33χρονο σταρ, και αυτή τη φορά ήταν πιο ξεκάθαρος από κάθε άλλη.

Συγκεκριμένα, ο «Καρλίτο» φρόντισε μέσα από όσα είπε να... προειδοποιήσει τον Νεϊμάρ πως έχει μπροστά του έξι μήνες, ούτως ώστε να παίξει ποδόσφαιρο και να πείσει πως αξίζει -βάσει φυσικής κατάστασης κυρίως- μια θέση στην αποστολή της «Σελεσάο».

«Νόμιζα ότι ο Νεϊμάρ ήταν απλώς ένα θέμα στη Βραζιλία, αλλά βλέπω ότι είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα. Ευτυχώς, ανάρρωσε από τον τραυματισμό του. Τώρα έχει έξι μήνες να παίξει. Το Μπραζιλέιραο λήγει στις 7 Δεκεμβρίου και μετά μπορεί να κάνει διακοπές. Αλλά μετά θα έχει ξανά το Μπραζιλέιραο για να δείξει την ποιότητά του και, προφανώς, τη φυσική του κατάσταση».

Μάλιστα, τόνισε πως ο «Νέι» βρίσκεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα μπορούσαν να βρεθούν στην τελική σύνθεση της ομάδας, και πρέπει απλώς να... πείσει.

«Ο Νεϊμάρ είναι στη λίστα με τους παίκτες που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Τώρα έχει έξι μήνες για να μπει στην τελική λίστα. Πρέπει να τον παρατηρήσουμε, όπως και τους άλλους παίκτες, ώστε να μην κάνουμε λάθη στην τελική λίστα».