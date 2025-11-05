Ο 33χρονος έμεινε ξανά εκτός κλήσεων του Ιταλού εκλέκτορα για τα φιλικά της Βραζιλίας με Σενεγάλη (15/11) και Τυνησία (18/11) και οι συμπατριώτες του πιέζουν για κλήση του στο Μουντιάλ.

Ακόμη και αν βρίσκεται στην ίσως χειρότερη φάση της καριέρας του, ο Νεϊμάρ παραμένει είδωλο και σημαντικός για τους Βραζιλιάνους. Στα 33 του χρόνια, ο άσος της Σάντος δεν θυμίζει σε τίποτα τον παίκτη που θαύμασε όλη η Ευρώπη με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα (κυρίως) και της Παρί Σεν Ζερμέν μετέπειτα.

Οι συνεχείς τραυματισμοί, απόρροια της κακής ζωής εκτός αγωνιστικών χώρων, έχουν σαν συνέπεια ο «Νέι» να απουσιάζει 2 χρόνια από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Βραζιλίας. Το διάστημα αυτό θα παραταθεί, καθώς ο Κάρλο Αντσελότι δεν τον κάλεσε ενόψει των φιλικών προετοιμασίας για το Μουντιάλ, με Σενεγάλη (15/11) και Τυνησία (18/11).

Ωστόσο, ο κόσμος παραμένει ακόμη στο πλευρό του, με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές αλλά και δημοσιογράφους να το αποδεικνύουν στην πράξη. Όπως προκύπτει από τα ΜΜΕ της χώρας του καφέ, υπάρχει μια «πίεση» προς τον Αντσελότι, ούτως ώστε να συμπεριλάβει στην αποστολή του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Νεϊμάρ, πιστεύοντας πως θα μπορέσει να βοηθήσει ουσιαστικά για να ραφτεί το 6ο αστέρι.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ανακοίνωση της αποστολής, ο Ιταλός τεχνικός ρωτήθηκε για το αν σκοπεύει να πάρει (σσ στο Μουντιάλ) ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν για 20-30 λεπτά, λόγω των τεχνικών ικανοτήτων τους, «φωτογραφίζοντας» τον 33χρονο. Πάντως, η απάντηση του πρώην προπονητή της Ρεάλ, μόνο ξεκάθαρη δεν ήταν.

«Ίσως να πάρω παίκτες που μπορούν να μας βοηθήσουν για λίγα λεπτά. Δεν θα πάρω κάποιον που δεν έχει την ένταση για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Με τίποτα. Χρειαζόμαστε παίκτες που είναι άριστοι σωματικά».