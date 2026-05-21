Βραζιλία: Ο Γουέβερτον λιποθύμισε όταν έμαθε πως θα πάει στο Μουντιάλ
Παρά τα 38 του χρόνια, ο Γουέβερτον συνεχίζει ακάθεκτος την πορεία του στα γήπεδα της Βραζιλίας, με τον Κάρλο Αντσελότι μάλιστα να τον συμπεριλαμβάνει στην αποστολή για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.
Όπως πολλοί από τους συμπαίκτες του, έτσι και ο έμπειρος τερματοφύλακας μαζεύτηκε με την οικογένειά του προκειμένου να δουν μαζί τις κλήσεις, με έξαλλους πανηγυρισμούς να ξεσπούν στο σπίτι του όταν έγιναν γνωστά τα καλά νέα. Μόνο που ο Γουέβερτον δεν ήταν όσο ψύχραιμος θα έπρεπε και έχασε τις αισθήσεις του, με τους δικούς του να χοροπηδούν όσο εκείνος ήταν πεσμένος μεταξύ καναπέ και πατώματος!
«Νομίζω λιποθύμισα για λίγο, είμαι ευγνώμων που δεν έπεσε ο αδερφός μου στο κεφάλι μου» είπε ο τερματοφύλακας της Γκρέμιο λίγο αργότερα, με το βίντεο που κυκλοφορεί από κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του να είναι ενδεικτικό... Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο έμπειρος γκολκίπερ έχει βρεθεί ξανά σε τελική φάση Μουντιάλ, παίζοντας μάλιστα και για λίγα λεπτά, το 2022.
🇧🇷Brazilian goalkeeper Weverton found out he made Brazil’s 2026 World Cup squad and immediately passed out in his living room— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 21, 2026
His family kept screaming and celebrating while he was literally unconscious on the floor before anyone noticedpic.twitter.com/8w68yjZHob https://t.co/hRP4aQ5JAe
