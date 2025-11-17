Γιοβάνοβιτς: «Ο Ρέτσος είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα της αφοσίωσης στην Εθνική»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποθέωσε τον Παναγιώτη Ρέτσο στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ενόψει του αγώνα της Εθνικής με τη Λευκορωσία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο Παναγιώτης Ρέτσος από πλευράς ποδοσφαιριστών μίλησαν στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελευταίου αγώνα της Εθνικής Ελλάδας στα προκριματικά του Μουντιάλ, με αντίπαλο τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία (18/11, 21:45).

Ο Σέρβος Ομοσπονδιακός τεχνικός έκανε μια τοποθέτηση - παρέμβαση στο πλαίσιο της τελευταίας ερώτησης στον διεθνή στόπερ του Ολυμπιακού και αποθέωσε τον ποδοσφαιριστή του, κάνοντας λόγο για το μεγαλύτερο παράδειγμα της αφοσίωσης και της έννοιας της Εθνικής Ομάδας.

Η τοποθέτηση του Γιοβάνοβιτς για τον Ρέτσο

«Επειδή είναι παρών και αναφερθήκατε σε αυτό ο Ρέτσος είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα της αφοσίωσης και της έννοιας της Εθνικής Ομάδας. Είναι παίκτης που παίζει βασικός σε μεγάλη ομάδα, με ευρωπαϊκά παιχνίδια και διακρίσεις.

Στα κρίσιμα δεν έπαιξε αυτός, όμως η συμπεριφορά του και η αγωνιστικότητα του αντανακλούν το κλίμα της Εθνικής. Όταν χρειάστηκε να παίξει είδατε κι εσείς πως ήταν απόλυτα έτοιμος για να κάνει αυτό που πρέπει στο γήπεδο».