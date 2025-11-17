Ρέτσος: «Ο αποκλεισμός ήταν αποτυχία, τα λάθη σε υψηλό επίπεδο κοστίζουν»

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία.

Η Εθνική Ελλάδας θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Μουντιάλ με την αναμέτρηση κόντρα στη Λευκορωσία (18/11, 21:45). Ο Παναγιώτης Ρέτσος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα στην Ουγγαρία και στάθηκε στην αποτυχία του αποκλεισμού, στα λάθη που κοστίζουν αλλά και στο μέλλον της Γαλανόλευκης.

Οι δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου

«Ο αποκλεισμός μας αφήνει αίσθημα δυσαρέσκειας. Με τη Σκωτία δείξαμε ότι είμαστε σοβαροί κι ότι θέλαμε να νικήσουμε. Το ίδιο θα επιδιώξουμε και με τη Λευκορωσία, έστω κι αν είναι αδιάφορο το ματς.

Είναι ευρωπαϊκό ματς. Όλα τα παιδιά θέλουν να παίξουν. Η Λευκορωσία έφερε ισοπαλία εκτός με τη Δανία και σίγουρα είναι σημαντικό και για την ψυχολογία μας για τη συνέχεια στο Nations League.

Έχουμε εξαιρετικούς παίκτες, με ποιότητα, έμπειρους και νέους. Έχουμε καλό κλίμα και ικανό επιτελείο. Ήταν αποτυχία ο αποκλεσιμός, αλλά έχουμε σύνολο και θα δείξουμε στο μέλλον τι μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε σε καλό δρόμο και θα έρθουν προκρίσεις.

Το πιο σημαντικό είναι η συγκέντρωση σε ένα ματς, ποιοτικά είμαστε σε φοβερό επίπεδο, με νέους παίκτες που διακρίνονται εντός κι εκτός συνόρων. Είναι η νοοτροπία που δεν είναι κακή, αλλά τα λάθη σε υψηλό επίπεδο κοστίζουν. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη, αλλά δεν πρέπει ν' αλλάξουμε κάτι.

Μας επηρέασε, στενοχωρηθήκαμε με τον αποκλεισμό, βλέποντας τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχει πολλή ποιότητα και μέλλον. Βλέπουμε παιδιά 17-18-19 παιδιά με φοβερή ωριμότητα. Όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και μπορούμε να καταφέρουμε πολλά.

Θέλω να παίζω ανεξαρτήτου χρόνου στην Εθνική. Είναι τιμή μου να παίζω στην Εθνική και θέλω όλοι να πάμε σε μεγάλες διοργάνωσης».