Έκανε... πλάκα στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 η Αγγλία και επαναπροσδιόρισε το ρεκόρ της Γιουγκοσλαβίας από το 1954.

Προφανώς, τώρα αρχίζουν τα σημαντικά και τα δύσκολα για την εθνική Αγγλίας. Δεν έγινε κάτι που προκρίθηκε στο Μουντιάλ 2026, αλλά όπως και να'χει η πρόκρισή της, η πρώτη επί ημερών Τόμας Τούχελ, ήρθε με... απαράμιλλο στιλ.

Τα Τρία Λιοντάρια ολοκλήρωσαν τη διαδικασία των προκριματικών με τρίποντο στην Αλβανία (2-0) και έγραψαν ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο, όχι απλά έκαναν το «απόλυτο», το 8/8 στον όμιλό τους, αλλά το έκαναν με διαφορά τερμάτων 22-0, δίχως καν να δεχθούν γκολ! Έγιναν η πρώτη ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο στα προκριματικά του Μουντιάλ από το 1954 και έσπασαν το «στοιχειωμένο» ρεκόρ της Γιουγκοσλαβίας.

Για την ακρίβεια πάντως, το... επαναπροσδιόρισαν, αφού τότε οι Γιουγκοσλάβοι είχαν πετύχει κάτι αντίστοιχο σε τέσσερα ματς. Η Αγγλία το έκανε στα διπλάσια παιχνίδια και άφησε υποσχέσεις για τη συνέχεια. Υπενθυμίζουμε πως στον όμιλό της αντιμετώπισε Αλβανία, Σερβία, Λετονία και Ανδόρα. Αξίζει να σημειώσουμε, δε, πως το τελευταίο γκολ που δέχθηκαν τα Τρία Λιοντάρια, το δέχθηκαν από την Ελλάδα σε εκείνο το... γαλανόλευκο «διπλό» στο Λονδίνο τον Οκτώβρη του 2024.