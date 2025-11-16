Μπακασέτας: «Δεν πετύχαμε τον στόχο μας, αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια»
Ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος, Τάσος Μπακασέτας έκανε μία ανάρτηση την επομένη της νίκης επί της Σκωτίας με 3-2 θέλοντας να δώσει το σύνθημα για το «αύριο» της ομάδας.
Ο 32χρονος επιθετικός μέσος, που είχε χθες αρκετά καλή απόδοση σκοράροντας το πρώτο γκολ της ομάδας και δίνοντας την ασίστ για το τρίτο, ανέβασε μία σειρά από φωτογραφίες από το ματς και στην λεζάντα έγραψε: «Δεν πετύχαμε το στόχο μας, αλλά δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια. Ό,τι και να γίνει. 💙🤍».
Στην ουσία ο Μπακασέτας θέλησε να δείξει έτσι πως οι διεθνείς αντιλαμβάνονται την αποτυχία τους να μην καταφέρουν να βρεθούν στην πρώτη δυάδα του ομίλου τους για τα προκριματικά του Μουντιάλ και ότι είναι αποφασισμένοι να τα δώσουν όλα στο μέλλον για να πετύχουν τους στόχους τους.
