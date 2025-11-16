«Ό,τι έγινε τις προηγούμενες φορές, δεν πρόκειται να ξανασυμβεί ποτέ σε αυτή την ομάδα»: Η ομιλία Μπακασέτα και η νίκη της Εθνικής επί της Σκωτίας

Η Εθνική Ελλάδος έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάμερα της νίκης κόντρα στην Σκωτία, χρησιμοποιώντας τα λόγια του Τάσου Μπακασέτα και δείχνοντας πόσο δεμένο είναι το συγκεκριμένο γκρουπ.

Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε με 3-2 της Σκωτίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ και πλέον στοχεύει να κλείσει με νίκη κόντρα στη Λευκορωσία τη συγκεκριμένη διαδικασία, δίχως να έχει βαθμολογικό κίνητρο.

Η ΕΠΟ έβγαλε στον... αέρα την παρακάμερα του αγώνα, δείχνοντας στιγμές που δεν έδειξε η κάμερα, με αποκορύφωμα την ομιλία του Τάσου Μπακασέτα.