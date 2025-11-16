Μπαντής για Τεττέη - Καρέτσα: «Πόσα άγρυπνα βράδια με άγχος και φόβο να είχαν ζήσει οι γονείς των παιδιών»

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής έκανε μία πολύ ιδιαίτερη ανάρτηση για τη συνεργασία των Τεττέη και Καρέτσα στο δεύτερο γκολ της Εθνικής Ελλάδος, αναφέροντας τις ιστορίες που μπορεί να υπάρχουν πίσω από τα πρόσωπά τους.

Η Εθνική Ελλάδος επικράτησε με 3-2 της Σκωτίας για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ και παρότι ήταν ένα αδιάφορο ματς βαθμολογικά, οι διεθνείς έβγαλαν όρεξη και ένταση στο παιχνίδι.

Φυσικά, τα βλέμματα τράβηξε πάνω του ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με το εθνόσημο και το συνδύασε με ασίστ για να κάνει το 2-0 ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με αμφότερους να το πανηγυρίζουν αγκαλιά.

Ο πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ, Γιώργος Μπαντής, έκανε μία ιδιαίτερη ανάρτηση σχετικά με αυτή τη συνεργασία και αναφέρθηκε στις ιστορίες που μπορεί να κρύβονται πίσω από αυτά τα δύο πρόσωπα.

Συγκεκριμένα έγραψε:

«Ο Ανδρέας Τεττέη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα από γονείς με καταγωγή από τη Γκάνα, δίνει την ασίστ στον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο από Έλληνες γονείς. Άραγε, πίσω από αυτό το γκολ πόσες ιστορίες ανθρώπων να κρύβονται;

Πόσα άγρυπνα βράδια με άγχος και φόβο να είχαν ζήσει οι γονείς των παιδιών πριν πάρουν την απόφαση της μετανάστευσης;

Τι είναι ικανό το ποδόσφαιρο να κάνει. Πόσο διδακτικό μπορεί να γίνει. Εγώ αυτό το ποδόσφαιρο αγάπησα: το ποδόσφαιρο που ενώνει τους ανθρώπους, που δημιουργεί ιστορίες προς όφελος της ανθρωπότητας, που διαλύει όλες τις διακρίσεις.

Το ποδόσφαιρο είναι το μεγαλύτερο αντιρατσιστικό κίνημα και μόνο έτσι το έχει ανάγκη η κοινωνία».