Η Ελλάδα άγγιξε σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις το 2-0 κόντρα στη Σκωτία με τον Χρήστο Τζόλη, όμως Γκόρντον κι αστοχία του στέρησαν το γκολ.

Αρχικά στο 19΄ο Έλληνας επιθετικός της Μπριζ σούταρε στην κλειστή γωνία του Γκόρντον από το ύψος της περιοχής, όμως ο Σκωτσέζος γκολκίπερ άπλωσε το χέρι του και κράτησε το σκορ στο 1-0.

Δευτερόλεπτα αργότερα η Εθνική πάτησε απειλητικά περιοχή με τον Παυλίδη, ο οποίος άντεξε στην πίεση και σέρβιρε στον Τζόλη που άγγιξε ξανά το γκολ. Αρχικά όμως ο Γκόρντον τον νίκησε ξανά με τα πόδια από κοντά, ενώ στην επαναφορά ο νεαρός εξτρέμ έστειλε τη μπάλα δίπλα από το δοκάρι.