Η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα απευθυνθεί στην FIFA προκειμένου να αποφύγει ο Κριστιάνο Ρονάλντο την ποινή των τριών αγωνιστικών, σύμφωνα με την «A Bola».

Η αποβολή του Κριστιάνο Ρονάλντο στα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026, έχει προκαλέσει αναβρασμό στης τάξεις της Εθνικής Πορτογαλίας. Κι όχι μόνο επειδή ο 40χρονος σούπερ σταρ θα χάσει τον αγώνα με την Αρμενία για την τελευταία αγωνιστική, αλλά κυρίως επειδή κινδυνεύει με ποινή τριών αγωνιστικών που θα μπορούσε να τον θέσει νοκ άουτ στα πρώτα ματς του Μουντιάλ 2026 το ερχόμενο καλοκαίρι.

Για τον λόγο αυτό, η Πορτογαλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FPF) ετοιμάζει αίτηση προς την FIFA προκειμένου να αποτρέψει πιθανή τιμωρία άνω της μίας αγωνιστικής για τον Κριστιάνο, όπως αναφέρει η «A Bola».

Τα... ελαφρυντικά που αναμένεται να επικαλεστεί η Ομοσπονδία, εντοπίζονται σε τρία βασικά στοιχεία: Στο «εχθρικό» κλίμα που προκάλεσε ο προπονητής της Ιρλανδίας που κατηγόρησε τον Ρονάλντο ότι επηρέασε τη διαιτησία στον αγώνα των δύο ομάδων στην Πορτογαλία, στην απουσία προηγούμενων παραπτωμάτων από τον Πορτογάλο (πρώτη αποβολή με την Εθνική μετά από 226 εμφανίσεις) και στην ίδια την φάση της αποβολής.

Όσο για τον Ρονάλντο, δεν θα δώσει το «παρών» από τις κερκίδες απέναντι στη «μάχη» με την Αρμενία μιας και έχει αποχωρήσει από το προπονητικό κέντρο και αναμένεται να επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία.