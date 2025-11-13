Αψυχολόγητη ενέργεια του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αντίκρισε απευθείας κόκκινη για αγκωνιά στον Κόλινς στο 61΄του αγώνα Ιρλανδία - Πορτογαλία και αντέδρασε με ειρωνικό χειροκρότημα.

Χωρίς τον ηγέτη της θα αντιμετωπίσει η Πορτογαλία τον τελευταίο της αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στην Αρμενία. Το προηγούμενο ματς άλλωστε απέναντι στην Ιρλανδία αποδείχθηκε εφιαλτικό για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του σε μια δύσκολη περίοδο στο ματς για τους Ίβηρες και αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα!

Συγκεκριμένα στο 61΄του αγώνα και με την Ιρλανδία να προηγείται στο σκορ με 2-0, ο Ρονάλντο σε μια αψυχολόγητη ενέργεια έριξε αγκωνιά στον Κόλινς εκτός φάσης και τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα για πρώτη φορά από το... μακρινό 2018, όταν είχε αποβληθεί στον αγώνα της Γιουβέντους κόντρα στη Βαλένθια για το Champions League.

Κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο που τον αποδοκίμαζε έντονα, ο Ρονάλντο απάντησε προς το κοινό με ειρωνικό χειροκρότημα, ενώ είχε και μια... σύντομη κουβεντούλα και με τον Ισλανδό προπονητή των Ιρλανδών, Χέμιρ Χάλγκριμσον. Αυτή μάλιστα ήταν η πρώτη αποβολή για τον CR7 σε αγώνα της εθνικής Πορτογαλίας μετά από 226 εμφανίσεις, αλλά η 13η συνολικά στην καριέρα του.