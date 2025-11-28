Η Κ17 της Πορτογαλία αναδείχθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και οι παίκτες έβγαλαν τα... βιβλία τους στο βάθρο μετά τη φιέστα και τους πανηγυρισμούς.

Το μέλλον της Πορτογαλία φώναξε... παρών καθώς κατέκτησε το Μουντιάλ Κ17 νικώντας την αξιόμαχη Αυστρία στον μεγάλο τελικό.

Οι ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές των Πορτογάλων έκαναν ένα εντυπωσιακό τουρνουά και έφτασαν μέχρι την κορυφή του κόσμου, δείχνοντας την ποιότητα αλλά και το πόσο μέλλον έχουν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ωστόσο την παράσταση έκλεψε ένα βίντεο της ομοσπονδίας της Πορτογαλίας μετά το τέλος του αγώνα. Οι νεαροί αθλητές σήκωσαν το τρόπαιο, πανηγύρισαν, χόρεψαν, έβγαλαν φωτογραφίες και στη συνέχεια έβγαλαν τα... βιβλία.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβηκε φαίνονται οι πρωταγωνιστές του τελικού να κάθονται στο βάθρο των νικητών με τα μετάλλια τους και να διαβάζουν για το... σχολείο.