Κριστιάνο Ρονάλντο: Νίκησε τερματοφύλακα-ρομπότ με ΑΙ (vid)
Μια «μεγάλη» δοκιμασία περίμενε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σε πρόσφατη προπόνηση της Εθνικής ομάδας, καθώς ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κλήθηκε να αντιμετωπίσει έναν τερματοφύλακα-ρομπότ, που λειτουργεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο Μαρκ Ρόμπερ, που στο παρελθόν διετέλεσε μηχανικός της NASA, βρέθηκε δίπλα στους αστέρες της Πορτογαλίας και υπέβαλε στον 40χρονο αυτό το... challenge.
Αν και αρχικά έδειξε να δυσκολεύεται, μη μπορώντας να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και έχοντας προσπαθήσει τόσο με το αριστερό, όσο και με το δεξί, εν τέλει ο CR7 κέρδισε και το ΑΙ!
Στην τελευταία προσπάθεια, ο Κριστιάνο έστειλε την μπάλα εκεί που δεν μπορούσε να φτάσει το ρομπότ, σχεδόν στο πλαϊνό δίχτυ, με τους Νταλότ, Τρινκάο, Ντιόγκο Κόστα, Κονσεϊσάο και Βέιγκα που παρακολουθούσαν, να αποθεώνουν τον αρχηγό τους, που μεταξύ σοβαρού και αστείου είπε πως το «μηχάνημα» θα μπορούσε να παίξει στην Εθνική Πορτογαλίας.
Cristiano Ronaldo se enfrentó a un robot supuestamente imbatible, que si bien le puso la tarea difícil al Comandante no logró detenerlo.🤩🔥⚽️— ESPN Deportes (@ESPNDeportes) November 29, 2025
(Vía Mark Rober/YT) pic.twitter.com/p6i9BzCpvT
