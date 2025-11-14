Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δέχτηκε απευθείας κόκκινη για αγκωνιά στον Κόλινς στο 61΄του αγώνα Ιρλανδία - Πορτογαλία και ενδέχεται να του κοστίσει την συμμετοχή σε παιχνίδια του Παγκόσμίου Κυπέλλου του 2026.

Η Ιρλανδία επικράτησε της Πορτογαλίας με 2-0 για την 5η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ του 2026 και έτσι οι Ίβηρες έχασαν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση.

Στο 61ο λεπτό, με την Ιρλανδία να προηγείται 2-0, ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε σε μια αψυχολόγητη ενέργεια, χτυπώντας με αγκωνιά εκτός φάσης τον Κόλινς. Ο διαιτητής τιμώρησε την ενέργειά του με απευθείας κόκκινη κάρτα, μετά από εξέταση του VAR.

Ως αποτέλεσμα, η Πορτογαλία θα στερηθεί τον αρχηγό της στον κρίσιμο εντός έδρας αγώνα της Κυριακής με την Αρμενία, στον οποίο χρειάζεται νίκη για να εξασφαλίσει την πρόκριση στο τουρνουά. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ρονάλντο είχε ανακοινώσει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα είναι το τελευταίο μεγάλο τουρνουά στην καριέρα του.

Ο 40χρονος θα απουσιάσει σίγουρα από το παιχνίδι με την Αρμενία, ωστόσο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να του επιβληθεί ποινή τριών αγωνιστικών. Σύμφωνα με τον κανονισμό της FIFA, βίαιες ενέργειες εναντίον αντιπάλου, όπως αγκωνιές, κλωτσιές, μπουνιές ή δαγκώματα επισύρουν ποινή τριών αγώνων ή και περισσότερων.

Στην περίπτωση του Ρονάλντο, αν η αγκωνιά εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία και κριθεί ιδιαίτερα βίαιη, ενδέχεται να χάσει τα δύο πρώτα παιχνίδια της Πορτογαλίας στον όμιλό της στο Μουντιάλ.

Η τελική απόφαση για την τιμωρία του 40χρονου, θα παρθεί από ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή.