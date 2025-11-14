Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Κριστιάνο Ρονάλντο για την κόκκινη που δέχθηκε με την Ιρλανδία.

Στο επίκεντρο της... κριτικής βρίσκεται από το βράδυ της Πέμπτης (13/11) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μετά την αψυχολόγητη ενέργειά του στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Ιρλανδία για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026, η οποία οδήγησε στην αποβολή του από το ματς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ρονάλντο χτύπησε με τον αγκώνα εκτός φάσης τον Κόλινς στο 60ό λεπτό και μετά την παρέμβαση του VAR δέχθηκε από τον διαιτητή την απευθείας κόκκινη κάρτα φεύγοντας από τον αγωνιστικό χώρο φανερά εκνευρισμένος.

Ο προπονητής του στην εθνική ομάδα, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, κλήθηκε να σχολιάσει μετά το παιχνίδι την συμπεριφορά του Πορτογάλου σούπερ σταρ υποστηρίζοντας η κόκκινη ήταν... υπερβολική.

«Ήταν λίγο σκληρό για τον ίδιο, γιατί νοιάζεται για την ομάδα. Για σχεδόν 60 λεπτά ήταν μέσα στην περιοχή, τον άρπαζαν, τον τραβούσαν, τον έσπρωχναν και προσπαθούσε, προφανώς, να απομακρυνθεί από τον αμυντικό.

Νομίζω ότι η ενέργειά του φαίνεται χειρότερη απ' ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Δεν πιστεύω ότι πρόκειται για αγκωνιά, κάνει κίνηση με ολόκληρο το σώμα του. Από το σημείο που βρίσκεται όμως η κάμερα μοιάζει με αγκωνιά, αλλά το αποδεχόμαστε. Είδαμε έναν μεγαλόσωμο αμυντικό να πέφτει στο έδαφος τόσο δραματικά μετά την κίνηση του Ρονάλντο», σχολίασε στη συνέντευξη Τύπου ο Μαρτίνεθ.

Για την ώρα στην Πορτογαλία βρίσκονται στο... περίμενε σχετικά με την ποινή που θα λάβει ο Ρονάλντο, καθώς κινδυνεύει να τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές και ως εκ τούτου να χάσει τα δύο πρώτα ματς της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026, το όποιο όπως ο ίδιος δήλωσε προ ολίγων ημερών θα είναι και το τελευταίο τηγς καριέρας του.