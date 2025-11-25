Κριστιάνο Ρονάλντο: Παίζει στην πρεμιέρα του Μουντιάλ παρά την αποβολή του
Ραντεβού με το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του έχει δώσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και, παρά την αποβολή του στα προκριματικά της διοργάνωσης, θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τα παιχνίδια της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026 το προσεχές καλοκαίρι.
Ο 40χρονος σούπερ σταρ είχε αποβληθεί απέναντι στην Ιρλανδία, στην προτελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης, μετά από αψυχολόγητη αγκωνιά σε αντίπαλό του. Ο διαιτητής έδειξε στον Ρονάλντο απευθείας κόκκινη κάρτα και ως εκ τούτου υπήρχε ορατός κίνδυνος να μην αγωνιστεί στα επόμενα τρία παιχνίδια με το εθνόσημο.
Δείτε ΕπίσηςΡονάλντο: Αποβλήθηκε για αγκωνιά κόντρα στην Ιρλανδία και απάντησε με ειρωνικό χειροκρότημα (vid)
Παρ' όλα αυτά, η FIFA αποφάσισε να τιμωρήσει τον Ρονάλντο με μία αγωνιστική, την οποία μάλιστα εξέτισε στο πρόσφατο παιχνίδι με την Αρμενία. Κάτι που σημαίνει ότι ο Κριστιάνο να είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα της Πορτογαλίας, αλλά και την δεύτερη αγωνιστική της σπουδαίας διοργάνωσης.
🏆 CRISTIANO NO se perderá ningún partido del MUNDIAL.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 25, 2025
❌ Le han sancionado con 1 partido, que ya cumplió contra Armenia. pic.twitter.com/BWOMDptF5z
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.