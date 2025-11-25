«Παρών» στην πρεμιέρα της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026 θα είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς έγινε γνωστή η ποινή του από τη FIFA.

Ραντεβού με το έκτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του έχει δώσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και, παρά την αποβολή του στα προκριματικά της διοργάνωσης, θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τα παιχνίδια της Πορτογαλίας στο Μουντιάλ 2026 το προσεχές καλοκαίρι.

Ο 40χρονος σούπερ σταρ είχε αποβληθεί απέναντι στην Ιρλανδία, στην προτελευταία αγωνιστική της προκριματικής φάσης, μετά από αψυχολόγητη αγκωνιά σε αντίπαλό του. Ο διαιτητής έδειξε στον Ρονάλντο απευθείας κόκκινη κάρτα και ως εκ τούτου υπήρχε ορατός κίνδυνος να μην αγωνιστεί στα επόμενα τρία παιχνίδια με το εθνόσημο.

Παρ' όλα αυτά, η FIFA αποφάσισε να τιμωρήσει τον Ρονάλντο με μία αγωνιστική, την οποία μάλιστα εξέτισε στο πρόσφατο παιχνίδι με την Αρμενία. Κάτι που σημαίνει ότι ο Κριστιάνο να είναι διαθέσιμος για την πρεμιέρα της Πορτογαλίας, αλλά και την δεύτερη αγωνιστική της σπουδαίας διοργάνωσης.