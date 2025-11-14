Οι προσθήκες των Κωστούλα, Τεττέη, Τριάντη, αυτές που ακολουθούν και η πίεση που έχει αυξηθεί για την παρουσία στο Euro 2028.

Ο αποκλεισμός από το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ασφαλώς και συνιστά αποτυχία.

Η Εθνική Ελλάδας πάλεψε κι έχασε μία πρόκριση που θα μπορούσε έστω να τη διεκδικεί ακόμα. Το παρήγορο είναι ότι η γαλανόλευκη προσπάθησε να παίξει σύγχρονο ποδόσφαιρο. Προσπάθησε να είναι παραγωγική, να είναι ελκυστική στο μάτι ενός φιλάθλου και «πέθανε» με αυτή τη φιλοσοφία, που επιχειρεί να περάσει και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το πρόβλημα είναι ότι απέτυχε. Όπως απέτυχε να πάει και στο Euro 2024. Τότε, δεν έπαιζε τόσο επιθετικά, είχε λιγότερες λύσεις, αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Η ομάδα και οι Έλληνες είδαν από την τηλεόραση μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση. Όπως θα γίνει και το προσεχές καλοκαίρι.

Το επόμενο μεγάλο ραντεβού, με ενδιάμεση υποχρέωση το Nations League, είναι το Euro 2028. Η 18η έκδοση του θεσμού. Θα συνδιοργανωθεί από την Αγγλία, την Σκωτία, την Ουαλία και τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και θα διεξαχθεί από 9 Ιουνίου έως 9 Ιουλίου 2028.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, η αυτόματη πρόκριση μπορεί να δοθεί το πολύ σε δύο από τις χώρες που φιλοξενούν τη διοργάνωση. Επομένως, η UEFA αποφάσισε ότι όλες οι οικοδέσποινες Αγγλία, Ιρλανδία, Σκωτία, Ουαλία θα συμμετάσχουν κανονικά στα προκριματικά, με δύο θέσεις να διατηρούνται σε εφεδρεία για όσες εξ αυτών δεν προκριθούν μέσω των ομίλων. Κι αν περισσότερες από δύο χώρες - οικοδέσποινες δεν καταφέρουν να προκριθούν, οι θέσεις θα απονεμηθούν με βάση την κατάταξη των προκριματικών.

Η νέα μορφή προκριματικών προβλέπει δώδεκα ομίλους των τεσσάρων ή πέντε ομάδων. Οι πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται απευθείας, μαζί με τις οκτώ καλύτερες δεύτερες ομάδες. Οι υπόλοιπες τέσσερις δεύτερες, μαζί με ομάδες από το Nations League, θα αγωνιστούν στα μπαράζ, το ακριβές σχήμα των οποίων θα εξαρτηθεί από το πόσες θέσεις χρησιμοποιηθούν για τις οικοδέσποινες χώρες. Σε σχέση με το Μουντιάλ, επειδή τα εισιτήρια θα είναι και περισσότερα, είναι δεδομένα και πιο ρεαλιστική η πρόκριση.

Ακριβώς αυτό, όμως, αυξάνει και την πίεση. Αυτή η ταλαντούχα φουρνιά παικτών έπαιξε κι έχασε στον δρόμο για το Παγκόσμιο. Θα είναι σημαντικό να είναι παρούσα στα βρετανικά γήπεδα. Όπως και θα είναι τεράστια αποτυχία αν δεν τα καταφέρει. Αυτοί οι παίκτες, όπως οι Καρέτσας, Τζόλης, Ζαφείρης, Κωνσταντέλιας, Μουζακίτης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ιωαννίδης, Δουβίκας, οι πιο μεγάλοι Μαυροπάνος, Παυλίδης, Τσιμίκας, Γιαννούλης, Βλαχοδήμος, τα νέα πρόσωπα όπως οι Κωστούλας, Τεττέη, Τριάντης, ενδεχομένως ο Τζίμας κι όσοι έρθουν στην πορεία από την Κ21, θα έχουν μία μεγάλη πίεση. Τότε, δεν θα έχει νόημα μόνο το επιθετικό ποδόσφαιρο. Θα χρειαστούν επιτέλους κι επιτυχίες κι αυτή θα είναι η πρόκριση στο Euro. Υπάρχουν και ορισμένοι παίκτες, όπως οι Μπακασέτας, Μάνταλος, Σιώπης, που θα έχουν την τελευταία ευκαιρία να παλέψουν για έναν μεγάλο στόχο.

Θα είναι μεγάλο κρίμα μία τόσο ταλαντούχα φουρνιά, να μην δώσει το παρών σε μεγάλη διοργάνωση. Επιπλέον, θα φορτωθεί το σημαντικό βάρος μίας αποτυχίας. Αντίθετα, κάθε νίκη, κάθε επιτυχία θα τα γιγαντώνει. Θα χτίζουν νοοτροπία νικητή, όπως έχουν κάνει οι περισσότεροι στους συλλόγους τους. Φυσικά τεράστια είναι η πίεση και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Αναγνωρίζεται με τα όποια λάθη του ότι προσπαθεί να κάνει την Εθνική να παίξει καλό ποδόσφαιρο για να σταθεί σε τοπ επίπεδο, αλλά οι νίκες τροφοδοτούν την αυτοποίθηση και φέρνουν πάντα χαμόγελα και ηρεμία. Διαφορετικά αρχίζει η εσωστρέφεια και η γκρίνια.

Το θετικό, όπως επισήμανε και ο έμπειρος τεχνικός στη συγκέντρωση για τα δύο τελευταία ματς με Σκωτία και Λευκορωσία, είναι ότι αυτοί οι παίκτες αγαπούν την Εθνική. Θέλουν όσο τίποτα να πετύχουν. Να οδηγήσουν τη γαλανόλευκη σε ένα μεγάλο ραντεβού και να διαφημιστούν και οι ίδιοι ακόμα περισσότερο.

Όσον αφορά τα ματς με Σκωτία, Λευκορωσία, τα οποία βαθμολογικά είναι αδιάφορα, αλλά η Εθνική πρέπει να τα πάρει για να βελτιώσει και το ranking της, είναι ένα πρώτο δείγμα για τους τρεις νέους Κωστούλα, Τεττέη, Τριάντη. Μπήκαν σε ένα γκρουπ που τους αγκάλιασε. Είναι στο χέρι τους με την ποιότητα που δεδομένα διαθέτουν να μείνουν σε αυτό.

Για τον Κωστούλα και τον Τεττέη, βέβαια, έχουμε εικόνα και τι μπορούν να κάνουν. Τον Τριάντη τώρα θα τον μάθουν οι Έλληνες φίλαθλοι. Ο 22χρονος ομογενής μέσος, γεννημένος στο Σίνδεϊ στις 11/5/2003, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δείξει ότι μπορεί να σταθεί στην Εθνική. Φορ βγάζει πλέον η χώρα. Στα χαφ έχει θέματα και μακάρι ο υψηλόσωμος 1.90 Τριάντης να είναι μία επιπλέον λύση.

