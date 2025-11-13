Ο Χιλ Μανθάνο θα είναι ο διαιτητής του αγώνα ανάμεσα στην Εθνική Ελλάδος και τη Σκωτία όπως έκανε γνωστό η UEFA, με τον Ισπανό διαιτητή να έχει βρεθεί ουκ ολίγες φορές στο επίκεντρο της κριτικής.

Μία περίπτωση που έχει συλλέξει αρκετές αρνητικές κριτικές επέλεξε η UEFA για διαιτητή στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.

Ο λόγος για τον Χιλ Μανθάνο, ο οποίος παρότι είναι στην κατηγορία elite, έχει απασχολήσει για τους λάθους λόγους αρκετές φορές την επικαιρότητα. Αποκορύφωμα το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια τον Μάρτιο του 2024 όταν ο Ισπανός ρέφερι σφύριξε τη λήξη του αγώνα τη στιγμή που ο Μπέλινγκχαμ εκτέλεσε και σκόραρε για το νικητήριο γκολ.

Μάλιστα, δεν έφτανε η πρωτόγνωρη απόφαση αλλά απέβαλε και τον Άγγλο χαφ για τις διαμαρτυρίες. Η Επιτροπή Διαιτητών είχε αποφασίσει να τον τιμωρήσει με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών ενώ έχει γίνει θέμα και στην Ελλάδα, όταν ήταν διαιτητής στο Μαρσέιγ-Ολυμπιακός το 2020 για το Champions League, όπου είχε δώσει δύο αμφιλεγόμενα πέναλτι στους Γάλλους και επήλθε η ήττα των Πειραιωτών (2-1).

Από εκεί και πέρα, βοηθοί του θα είναι οι Άνχελ Νεβάδε και Γουαδαλούπε Πόρας Αγιούσο, τέταρτος ορίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μουνουέρα και στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.