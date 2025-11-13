Ελλάδα - Σκωτία: Ο elite αλλά και... πολυσυζητημένος Μανθάνο ο διαιτητής του αγώνα
Μία περίπτωση που έχει συλλέξει αρκετές αρνητικές κριτικές επέλεξε η UEFA για διαιτητή στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Σκωτία για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026.
Ο λόγος για τον Χιλ Μανθάνο, ο οποίος παρότι είναι στην κατηγορία elite, έχει απασχολήσει για τους λάθους λόγους αρκετές φορές την επικαιρότητα. Αποκορύφωμα το ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βαλένθια τον Μάρτιο του 2024 όταν ο Ισπανός ρέφερι σφύριξε τη λήξη του αγώνα τη στιγμή που ο Μπέλινγκχαμ εκτέλεσε και σκόραρε για το νικητήριο γκολ.
Μάλιστα, δεν έφτανε η πρωτόγνωρη απόφαση αλλά απέβαλε και τον Άγγλο χαφ για τις διαμαρτυρίες. Η Επιτροπή Διαιτητών είχε αποφασίσει να τον τιμωρήσει με αποκλεισμό δύο αγωνιστικών ενώ έχει γίνει θέμα και στην Ελλάδα, όταν ήταν διαιτητής στο Μαρσέιγ-Ολυμπιακός το 2020 για το Champions League, όπου είχε δώσει δύο αμφιλεγόμενα πέναλτι στους Γάλλους και επήλθε η ήττα των Πειραιωτών (2-1).
Από εκεί και πέρα, βοηθοί του θα είναι οι Άνχελ Νεβάδε και Γουαδαλούπε Πόρας Αγιούσο, τέταρτος ορίστηκε ο Χοσέ Λουίς Μουνουέρα και στο VAR θα βρίσκονται οι Γκιγιέρμο Κουάντρα Φερνάντες και Χαβιέρ Ιγκλέσιας Βιλανουέβα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.