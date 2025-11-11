Σιώπης, Κωνσταντέλιας: «Σφαλιάρα» στην τοξικότητα, ανέβασαν φωτογραφία στο Instagram από μεταξύ τους βιντεοκλήση!
Μερικές φορές, μια εικόνα λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις. Και αυτή τη φορά, η εικόνα ήρθε κατευθείαν από τον κόσμο... του Instagram. Ο Μανώλης Σιώπης ανέβασε, λίγες μέρες μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (2-1), μια φωτογραφία από βιντεοκλήση με τον Κωνσταντέλια, μέσα από το ξενοδοχείο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι διεθνείς για τα επερχόμενα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία.
Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή ο Κωνσταντέλιας είχε μια άτυχη στιγμή στο γήπεδο, όταν σε φάση δέχθηκε το φάουλ του Μανώλη Σιώπη, έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια ο Γεντβάι κλότσησε κατά λάθος την μπάλα στο κεφάλι του. Ο 21χρονος διεθνής ζαλίστηκε και αμέσως γύρω του βρέθηκαν ο Γεντβάι και ο Σιώπης και αρκετοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για να δουν αν ήταν καλά. Φυσικά, δίπλα του ήταν και οι συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ. Όταν ο Κωνσταντέλιας κατάφερε να σηκωθεί, δέχθηκε και το θερμό χειροκρότημα των οπαδών του Παναθηναϊκού.
Δείτε ΕπίσηςΚωνσταντέλιας, Σιώπης: Το σχόλιο του Ντέμη Νικολαϊδη για το μαρκάρισμα του μέσου του Παναθηναϊκού
Στη βιντεοκλήση, εκτός από τον Κωνσταντέλια και τον Σιώπη, ήταν και ο Λάζαρος Ρότα με τον Χρήστο Ζαφείρη.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.