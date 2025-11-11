Σιώπης και Κωνσταντέλιας έδωσαν αντίδοτο στην τοξικότητα ανεβάζοντας ένα στιγμιότυπο από τη μεταξύ τους βιντεοκλήση και έκλεψαν την παράσταση.

Μερικές φορές, μια εικόνα λέει περισσότερα από χίλιες λέξεις. Και αυτή τη φορά, η εικόνα ήρθε κατευθείαν από τον κόσμο... του Instagram. Ο Μανώλης Σιώπης ανέβασε, λίγες μέρες μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (2-1), μια φωτογραφία από βιντεοκλήση με τον Κωνσταντέλια, μέσα από το ξενοδοχείο όπου είχαν συγκεντρωθεί οι διεθνείς για τα επερχόμενα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία.

Να θυμίσουμε ότι την Κυριακή ο Κωνσταντέλιας είχε μια άτυχη στιγμή στο γήπεδο, όταν σε φάση δέχθηκε το φάουλ του Μανώλη Σιώπη, έπεσε στο έδαφος και στη συνέχεια ο Γεντβάι κλότσησε κατά λάθος την μπάλα στο κεφάλι του. Ο 21χρονος διεθνής ζαλίστηκε και αμέσως γύρω του βρέθηκαν ο Γεντβάι και ο Σιώπης και αρκετοί ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού για να δουν αν ήταν καλά. Φυσικά, δίπλα του ήταν και οι συμπαίκτες του στον ΠΑΟΚ. Όταν ο Κωνσταντέλιας κατάφερε να σηκωθεί, δέχθηκε και το θερμό χειροκρότημα των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Στη βιντεοκλήση, εκτός από τον Κωνσταντέλια και τον Σιώπη, ήταν και ο Λάζαρος Ρότα με τον Χρήστο Ζαφείρη.